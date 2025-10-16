Ventola si schiera con Lookman: «Ha subito un’ingiustizia, ci sono ...Upamecano Inter, il Bayern Monaco gioca d’attesa: il piano dei ...Bayern Monaco Juventus Women LIVE: Wälti con Schätzer, difesa a ...Crack casinò di Campione, chiesti 750 milioni agli ex amministratori: ...Refezione scolastica, calamari interi nei piatti dei bambini: ...Manerbio: Puro Cioccolato FestivalIseo: Mercatino vintageBrescia: Scambio di StagioneScienze politiche occupata, l'università e i rapporti con Israele: ...Ispezione antimafia ai cantieri di CasalecchioIl caso mail diffamatorie che fa traballare la maggioranzaArs Nova, oltre la tradizionePamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, nella chat con l'ex la ...Femminicidio - suicidio a San Benedetto del Tronto, spara alla moglie ...Femminicidio Pamela Genini, l'ex moglie di Gianluca Soncin sconvolta ...Quando si gioca la finale del Six Kings Slam 2025, data e orario ...La Groenlandia si sta rimpicciolendo e spostando: cosa succede ...Garlasco, malore improvviso per Daniela Ferrari, madre di Andrea ...Cosa insegna il femminicidio di Pamela Genini: dove sono i centri che ...Infortunio Pulisic, Geria: “Non ho cercato di colpirlo ...Chi è Renad Attallah, la chef bambina di Gaza: la sua storiaLiceo a Pescara evacuato, nuova ordinanza del Comune: chiuso fino ad ...Il Tre annuncia il nuovo disco: ‘Anima nera’ esce il 7 novembreBergamo, venerdì 17 ottobre alle Grazie continua il presidio di ...Università di Bergamo, al via i corsi di lingua: opportunità per i ...«Educare è amare»: «BergamoIncontra» si interroga sul futuro della ...Dal 29 ottobre torna la Fiera Campionaria di Bergamo«Lunedì l’abbiamo vista l’ultima volta. Pamela voleva tornare in ...Bergamo, venerdì sera grande festa per la «coppa in marmo». Già ...Manovra, convocato per domani alle 11 il Consiglio ministriRai Com al Mipcom di Cannes con la migliore produzione RaiVoli in ritardo: ecco come ottenere un rimborso grazie alle nuove ...Inter, Adani: “Fabregas era la prima scelta in estate, ecco perché ha ...Garlasco, Savu estradato: vuol far dichiarazioni su Chiara PoggiOk Il prezzo è giusto, scelto il conduttore: quando andrà in onda“Fa male, malissimo”. Giulia Stabile, il suo dolore ora è pubblico: ...Fiumicino, Roberto Severini è il nuovo segretario di Forza ItaliaTutti pazzi per Olly: a Roma è “tutta vita”Non esiste la “piccola quantità”, anche un bicchiere di vino può ...Automata: la spiegazione del finale del filmHerbert Ballerina: Chi È Davvero La Nuova Star Comica Di Affari Tuoi?Raffaele Sollecito: ‘Vivo nella prigione del giudizio, mi rivedo nel ...El Aynaoui entusiasta verso Roma Inter: «Affronteremo una squadra ...Chi sono Francesco Garino e Zachary Lyons, nella lista di Tether per ...Sinner-Djokovic, al Six Kings Slam: Jannik cerca il pass per la ...Aree cani a Torino, gli interventi necessariWeekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 18 e ...Perché venerdì 17 porta sfortuna, le cose da non fareSenza elettricità a causa del cantiere Aca, edicolante passa la notte ...Lega in subbuglio e lista in alto mare, ipotesi Vannacci candidato ...Grave incidente all'incrocio: centauro a Careggi in codice rosso/ FOTOIl fine settimana green del Wwf: dedicato alla natura, alla cultura ...Perchè gli atleti israeliani sono sati esclusi dai mondiali a GiacartaL’infettivologo dello Spallanzani: «Il paracetamolo inutile con il ...L’oroscopo di venerdì 17 ottobre 2025: le previsioni segno per ...“Ha sofferto, ha capito di morire”: Soncin aveva deciso ...Violento scontro tra una moto e un furgone nel Torinese: muore sul ...La FIA attiva il protocollo Heat Hazard per il GP Stati Uniti: come ...Trump telefona a Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest ...Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 16 ottobreAlejandra Onieva: l’essenza di una donna libera tra arte, verità e ...Sostenibilità: Corazza (Parlamento europeo), ‘Autonomia strategica al ...Sostenibilità: Pichetto Fratin “I biocarburanti sono la via per la ...Sostenibilità: Giovannini (ASviS), ‘Il Green deal non è strategia ...Sostenibilità: Odella (Bonduelle), ‘La abbracciamo a 360 gradi”Sostenibilità: Urso, “Cambiare regole europee per restituire ...Infortunio per Rabiot, è allarme in casa Milan: quante partite ...Problemi ai rifornimenti aerei, rischio caos voli fino alla fine ...Assicurazioni, banche e tagli ai ministeri: i guai di Meloni sulle ...SCANDALO IN SERIE A: arrestato per guida senza patente | Si teme la ...Trump: "Hamas continua ad uccidere"LIVE Musetti-Hanfmann 7-6 2-3, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: ...Matteo Trentin, terza Parigi-Tours e 15 anni da pro: il segreto di ...Rally Europa Centrale 2025, Ogier precede Rovanpera nella prima ...LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, 42-39 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ...Scherma, la giovanissima nazionale maschile di sciabola si allena a ...LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 5-2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: doppio ...Brenda Lodigiani, chi è l’ex marito Federico TeoldiFinn Wolfhard “preoccupato” per Stranger Things 5: “non voglio che la ...Calendario scolastico: quest’anno niente ponte del 1° novembre, già ...Trump: "Telefonata molto produttiva con Putin, ci incontreremo a ...Ucraina, telefonata Trump-PutinTrump: «Colloquio molto produttivo» con Putin. E su Hamas: "Se ...Leoncavallo, gli ex abusivi sono pronti a rioccuparePamela Genini, il gip: Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione ...Esplosione nel Veronese,"domani funerali di Stato per i tre ...Firenze, divieto di circolazione nel centro storico per golf car e ...Firenze, 51enne aggredita in pieno giornoSimbolotto, estrazione di oggi 16 ottobre 2025 | LottoEstrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 16 ...Trump si prepara a incontrare Zelensky, ma intanto flirta con Putin: ...Fiorentina, continua la contestazione nei confronti di Pradé. Ecco la ...Juventus nel mirino della Uefa per violazione del Fair Play ...«Pamela Genini rimase incinta ma abortì, non voleva figli da lui». ...Landini la definisce «cortigiana», Giorgia Meloni replica piccata: ...Abodi: «L’Europeo di calcio senza Napoli è inimmaginabile ma ...Il Commissario Ricciardi torna su Rai 1: online il primo trailer ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 19:40Eddington, recensione: Ari Aster firma un social-western colmo di robaI 10 castelli più spettacolari d’Irlanda tra storia, leggende e ...Burnley-Leeds (sabato 18 ottobre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, ...Aliyyah Koloc, l'ex tennista di 21 anni che sfiderà i campioni della ...Sinner-Djokovic, oggi la semifinale del Six Kings Slam – Il match in ...Sventato piano per uccidere oppositore di Putin rifugiato in FranciaJuve sotto la lente d’ingrandimento della Uefa, i conti non tornano: ...Juventus Women, infortunio per Beccari: salta il Bayern Monaco. Le ...Bayern Monaco Juventus Women LIVE : Wälti e Schätzer insieme, ...Infortunio Rabiot: lesione per l’ex Juventus, che tegola per Allegri! ...Trump dopo la telefonata con Putin: «Ci incontreremo di nuovo a ...Fusione Bper-Popolare Sondrio: 800 uscite e 90 sportelli accorpatiOlimpiadi Milano-Cortina 2026: la cerimonia d'apertura sarà diffusa e ...Infanticidi a Pellaro, il fidanzato di Sara convocato dal pm non ...Brunello Cucinelli, nei primi 9 mesi del 2025 ricavi su del 10,8%Concerto per pianoforte e voce a Villa Selvatico: musica e ...Incidente sulla strada tra Novara e Trecate: chiusa al traffico la ...“Tu non puoi mangiare”: nelle scuole comunali parte la mensa, ma non ...Avellino, la febbre sotto la pelle: quando una città smette di ...Sciopero nazionale igiene ambientale, il sindaco Miccichè: "Stop ai ...Radioterapia al San Giovanni di Dio, il Pd sollecita la Regione: ...Trump telefona Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest ...Roma piange il rastrellamento del ghetto ebraico, 82 anni fa la ...Usa, Trump rassicura dopo chiamata con Putin: "Grandi progressi, ci ...WWE: Fallon Henley fuori gioco? Brutto incidente durante un house ...Milan, vietato parlare di panico: l’infortunio di Rabiot pesa, ma ...Thomas Ceccon e Alberto Razzetti impegnati nella sfida ...LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 1-2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: ...LIVE Musetti-Hanfmann 6-6, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: sarà il ...LIVE Paolini-Bencic, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: l’ostica veterana ...Chi è Loric Fleury, l’attuale marito di Camila Raznovich: “Una storia ...Il calciatore Edoardo Bove, vittima di arresto cardiaco: “Da studente ...Sanità, Colavita (Molise): “Ancora evidente gap Nord-Sud ma la ...Sanità, Iachino (Salute): “Territorio performante aiuta presa in ...Sanità, Corazza (Apfiaco): “Rivedere Piano nazionale cronicità, così ...ComoLake, Butti: “Q-Alliance risultato diplomatico del governo”Cisterna si ribalta in A14 ad Ancona e perde il carico di mosto: ...Ancora a Gaza i corpi di 19 ostaggiEstrazione Superenalotto oggi 16 ottobre 2025: i numeri vincentiI rifiuti elettronici ritirati gratuitamente e a casa, le nuove regoleLecce, Camarda sogna in grande. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante ...I pm De Pasquale e Spadaro condannati anche in appello: hanno ...Germania, governo diviso: la leva militare diventa una roulette russa“Chi è questa?”. La bellissima vip si mostra in pubblico ma nessuno ...Edoardo Leo alla Festa del Cinema di Roma: «Dall’Alzheimer al momento ...Vanity Fair Stories sta per tornare: sabato 22 e domenica 23 ...Omicidio Stefani, chiesto l’ergastolo per Gualandi: “Bugiardo e ...ERC – Novità e conferme nel calendario 2026Alcione-Inter Under 23, profumo di derby: dove vederlaPronostici della settima settimana con una serie di potenziali ...Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente: ecco il cast completo con ...13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, la spiegazione del finale ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Pronostici della settima settimana con una serie di potenziali incontri di playoff e una partita tra due delle migliori squadre del calcio

Pronostici della settima settimana con una serie di potenziali incontri di playoff e una partita tra due delle migliori squadre del calcio

2025-10-16 19:38:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Pittsburgh Steel... ► justcalcio.com

Infortunio Rabiot: lesione per l’ex Juventus, che tegola per Allegri! Quanto dovrà stare fuori. Preoccupa anche Pulisic, le sue condizioni

Infortunio Rabiot: lesione per l’ex Juventus, che tegola per Allegri! Quanto dovrà stare fuori. Preoccupa anche Pulisic, le sue condizioni

di Redazione JuventusNews24Infortunio Rabiot: lesione per l’ex centrocampista della Juventus, brutta... ► juventusnews24.com

Violento scontro tra una moto e un furgone nel Torinese: muore sul colpo un ragazzo di 24 anni

Violento scontro tra una moto e un furgone nel Torinese: muore sul colpo un ragazzo di 24 anni

Un giovane motociclista di 24 anni ha perso al vita nel pomeriggio di oggi 16 ottobre sulla strada ... ► fanpage.it

Fusione Bper Popolare Sondrio: 800 uscite e 90 sportelli accorpati

Fusione Bper Popolare Sondrio: 800 uscite e 90 sportelli accorpati

Il progetto di fusione della Banca Popolare di Sondrio in Bper verrà sottoposto ai consigli d’ammini... ► lettera43.it

Simbolotto, estrazione di oggi 16 ottobre 2025 | Lotto

Simbolotto, estrazione di oggi 16 ottobre 2025 | Lotto

Estrazione Simbolotto di oggi, 16 ottobre 2025 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 16 ottobre 2025, all... ► tpi.it

Sostenibilità: Urso, “Cambiare regole europee per restituire competitività alle imprese”

Sostenibilità: Urso, “Cambiare regole europee per restituire competitività alle imprese”

“La transizione energetica rappresenta una delle sfide più rilevanti per il nostro Paese e per l’Eu... ► ildifforme.it

Iseo: Mercatino vintage

Iseo: Mercatino vintage

Torna con la terza domenica del mese il mercato dell'antiquariato, del vintage e dell'handmade della... ► bresciatoday.it

Ok Il prezzo è giusto, scelto il conduttore: quando andrà in onda

Ok Il prezzo è giusto, scelto il conduttore: quando andrà in onda

Di tanto in tanto nel mondo televisivo si guarda indietro, provando a ripescare grandi successi per... ► dilei.it

Ancora a Gaza i corpi di 19 ostaggi

Ancora a Gaza i corpi di 19 ostaggi

Le bare avvolte nelle bandiere israeliane vengono interrate di fronte ai famigliari in lacrime. Sono... ► tgcom24.mediaset.it

WWE: Fallon Henley fuori gioco? Brutto incidente durante un house show di NXT

WWE: Fallon Henley fuori gioco? Brutto incidente durante un house show di NXT

Fallon Henley potrebbe affrontare un serio stop dopo un preoccupante incidente avvenuto duran... ► zonawrestling.net

Trump telefona a Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra”

Trump telefona a Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra”

Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossi... ► fanpage.it

Abodi: «L’Europeo di calcio senza Napoli è inimmaginabile ma possibile. Il tempo corre»

Abodi: «L’Europeo di calcio senza Napoli è inimmaginabile ma possibile. Il tempo corre»

Abodi: «L’Europeo di calcio senza Napoli è inimmaginabile ma possibile. Il tempo corre» Napoli risc... ► ilnapolista.it

“Tu non puoi mangiare”: nelle scuole comunali parte la mensa, ma non per tutti

“Tu non puoi mangiare”: nelle scuole comunali parte la mensa, ma non per tutti

Non risultavano iscritti al servizio mensa scolastica e i genitori, di punto in bianco, sono stati... ► foggiatoday.it

“Ha sofferto, ha capito di morire”: Soncin aveva deciso da una settimana la “spedizione per uccidere” Pamela Genini

“Ha sofferto, ha capito di morire”: Soncin aveva deciso da una settimana la “spedizione per uccidere” Pamela Genini

"Pamela Genini ha sofferto. Sapeva di star per morire". È questo uno dei passaggi contenuti nell’or... ► fanpage.it

LIVE Alcaraz Fritz 6 4, 5 2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: doppio break per lo spagnolo

LIVE Alcaraz Fritz 6 4, 5 2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: doppio break per lo spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A L’americano accelera con il rovescio incrociato, att... ► oasport.it

Trump: «Colloquio molto produttivo» con Putin. E su Hamas: "Se continua a uccidere dovremo farli fuori"

Trump: «Colloquio molto produttivo» con Putin. E su Hamas: "Se continua a uccidere dovremo farli fuori"

«Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stat... ► gazzettadelsud.it

Garlasco, malore improvviso per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in codice giallo al San Matteo di Pavia

Garlasco, malore improvviso per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in codice giallo al San Matteo di Pavia

La donna già lo scorso 28 aprile aveva avuto un malore mentre si trovava al Comando provinciale de... ► ilgiornaleditalia.it

Usa, Trump rassicura dopo chiamata con Putin: "Grandi progressi, ci troveremo a Budapest per finire guerra, prossima settimana vertici tra consiglieri"

Usa, Trump rassicura dopo chiamata con Putin: "Grandi progressi, ci troveremo a Budapest per finire guerra, prossima settimana vertici tra consiglieri"

Domani atteso l'incontro tra il Presidente Usa e il premier ucraino Zelensky per discutere della p... ► ilgiornaleditalia.it

Estrazione Superenalotto oggi 16 ottobre 2025: i numeri vincenti

Estrazione Superenalotto oggi 16 ottobre 2025: i numeri vincenti

Estrazione Superenalotto oggi 16 ottobre 2025: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Qu... ► tpi.it

L’oroscopo di venerdì 17 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di venerdì 17 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell'oroscopo di venerdì 17 ottobre 2025 c'è un grande desiderio di etica e di giustizia grazie all... ► fanpage.it

Lecce, Camarda sogna in grande. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante giallorosso

Lecce, Camarda sogna in grande. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante giallorosso

Lecce, Camarda vola e crede nel suo destino: «Ho bruciato tappe, ma so dove voglio arrivare» A Lecc... ► calcionews24.com

Rally Europa Centrale 2025, Ogier precede Rovanpera nella prima giornata. Avvio in salita per Hyundai

Rally Europa Centrale 2025, Ogier precede Rovanpera nella prima giornata. Avvio in salita per Hyundai

Va in archivio senza grossi colpi di scena la giornata inaugurale del Rally Europa Centrale 2025, v... ► oasport.it

Femminicidio suicidio a San Benedetto del Tronto, spara alla moglie e si uccide: allarme dei familiari

Femminicidio suicidio a San Benedetto del Tronto, spara alla moglie e si uccide: allarme dei familiari

Femminicidio - suicidio a San Benedetto del Tronto (Ascoli): un uomo avrebbe sparato alla moglie, uc... ► virgilio.it

SCANDALO IN SERIE A: arrestato per guida senza patente | Si teme la galera e l’addio al calcio

SCANDALO IN SERIE A: arrestato per guida senza patente | Si teme la galera e l’addio al calcio

SCANDALO IN SERIE A: arrestato per guida senza patente | Si teme la galera e l’addio al calcio">... ► napolipiu.com

Trump telefona Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra”

Trump telefona Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra”

Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossi... ► fanpage.it

Sostenibilità: Pichetto Fratin “I biocarburanti sono la via per la crescita dell’Italia”

Sostenibilità: Pichetto Fratin “I biocarburanti sono la via per la crescita dell’Italia”

I biocarburanti sono un percorso per abbattere notevolmente le emissioni, per la crescita del Paese... ► ildifforme.it

«Educare è amare»: «BergamoIncontra» si interroga sul futuro della scuola e dei giovani

«Educare è amare»: «BergamoIncontra» si interroga sul futuro della scuola e dei giovani

Sabato 18 ottobre alle 18.15 il ChorusLife di Bergamo ospiterà l’incontro tra il rettore della «Trac... ► ecodibergamo.it

Calendario scolastico: quest’anno niente ponte del 1° novembre, già c’è la settimana corta in molte scuole. Pausa lunga a Bolzano

Calendario scolastico: quest’anno niente ponte del 1° novembre, già c’è la settimana corta in molte scuole. Pausa lunga a Bolzano

Nel calendario scolastico nazionale, il 1° novembre resta una data fissa: la solennità di Tutti i S... ► orizzontescuola.it

Firenze, divieto di circolazione nel centro storico per golf car e risciò

Firenze, divieto di circolazione nel centro storico per golf car e risciò

A Firenze è scatto il divieto di circolazione nel centro storico per golf car e risciò. Saranno cons... ► tgcom24.mediaset.it

Trump dopo la telefonata con Putin: «Ci incontreremo di nuovo a Budapest»?Il consigliere dello zar: Europa impreparata

Trump dopo la telefonata con Putin: «Ci incontreremo di nuovo a Budapest»?Il consigliere dello zar: Europa impreparata

Le notizie di giovedì 16 ottobre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Droni ucraini co... ► corriere.it

L’infettivologo dello Spallanzani: «Il paracetamolo inutile con il Covid»

L’infettivologo dello Spallanzani: «Il paracetamolo inutile con il Covid»

Nicola Petrosillo in commissione: «Dal farmaco previsto dai protocolli zero effetti sul virus. E i... ► laverita.info

Alcione Inter Under 23, profumo di derby: dove vederla

Alcione Inter Under 23, profumo di derby: dove vederla

Una è quarta con diciassette punti, l’altra quinta con quindici. Alcione -Inter Under 23 è un derby... ► ilnerazzurro.it

Sventato piano per uccidere oppositore di Putin rifugiato in Francia

Sventato piano per uccidere oppositore di Putin rifugiato in Francia

(Adnkronos) – I Servizi di intelligence interni francesi hanno sventato un piano mirato ad assassin... ► webmagazine24.it

Bergamo, venerdì sera grande festa per la «coppa in marmo». Già posizionata la statua Foto

Bergamo, venerdì sera grande festa per la «coppa in marmo». Già posizionata la statua Foto

L’EVENTO. Una festa di tutta Bergamo che seguiremo online. Anche Tutta l’Atalanta sarà all’inaugura... ► ecodibergamo.it

I pm De Pasquale e Spadaro condannati anche in appello: hanno nascosto prove nel processo Eni Nigeria

I pm De Pasquale e Spadaro condannati anche in appello: hanno nascosto prove nel processo Eni Nigeria

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna a otto mesi nei confronti dei magistrati Fab... ► ilfoglio.it

Sciopero nazionale igiene ambientale, il sindaco Miccichè: "Stop ai mastelli"

Sciopero nazionale igiene ambientale, il sindaco Miccichè: "Stop ai mastelli"

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, informa la cittadinanza che domani, in occasione dell... ► agrigentonotizie.it

Crack casinò di Campione, chiesti 750 milioni agli ex amministratori: coinvolti Piazza e Pasquini

Crack casinò di Campione, chiesti 750 milioni agli ex amministratori: coinvolti Piazza e Pasquini

Una richiesta di risarcimento da oltre 750 milioni di euro. Tanto chiede il Casinò di Campione d'I... ► leccotoday.it

Juve sotto la lente d’ingrandimento della Uefa, i conti non tornano: aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario! Ecco cosa rischiano

Juve sotto la lente d’ingrandimento della Uefa, i conti non tornano: aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario! Ecco cosa rischiano

di Redazione Inter News 24Juve sotto la lente d’ingrandimento della Uefa, i conti non tornano: apert... ► internews24.com

Sinner Djokovic, oggi la semifinale del Six Kings Slam – Il match in diretta

Sinner Djokovic, oggi la semifinale del Six Kings Slam – Il match in diretta

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo nel Six Kings Slam. Oggi, giovedì 16 ottobre, il fuoricl... ► webmagazine24.it

Inter, Adani: “Fabregas era la prima scelta in estate, ecco perché ha rifiutato”

Inter, Adani: “Fabregas era la prima scelta in estate, ecco perché ha rifiutato”

Un preciso motivo dietro la decisione di Cesc Fabregas di rifiutare la proposta messa sul piatto da... ► ilprimatonazionale.i

Non esiste la “piccola quantità”, anche un bicchiere di vino può portare alla demenza

Non esiste la “piccola quantità”, anche un bicchiere di vino può portare alla demenza

Un nuovo studio su larga scala ha confermato ciò che molti speravano non fosse vero: qualsiasi quan... ► cultweb.it

Brescia: Scambio di Stagione

Brescia: Scambio di Stagione

Ridurre i rifiuti è possibile, e il riuso è il primo passo concreto in questa direzione. Dare nuov... ► bresciatoday.it

Aree cani a Torino, gli interventi necessari

Aree cani a Torino, gli interventi necessari

A Torino i cani sono sempre più numerosi, se ne contano circa 85.000, questi meravigliosi animali d... ► lidentita.it

Manerbio: Puro Cioccolato Festival

Manerbio: Puro Cioccolato Festival

Dopo il successo della prima edizione, torna nel 2025 il Puro Cioccolato Festival, l’appuntamento ... ► bresciatoday.it

Infortunio Pulisic, Geria: “Non ho cercato di colpirlo volontariamente. Spero stia bene”

Infortunio Pulisic, Geria: “Non ho cercato di colpirlo volontariamente. Spero stia bene”

Il calciatore del Milan Pulisic si è fatto male dopo uno sconto di gioco con il difensore dell'Austr... ► pianetamilan.it

Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 ottobre

Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 ottobre

Nel terzo fine settimana di ottobre, la Tuscia celebra la castagna in un tripudio di sapori e trad... ► viterbotoday.it

Incidente sulla strada tra Novara e Trecate: chiusa al traffico la Statale 11

Incidente sulla strada tra Novara e Trecate: chiusa al traffico la Statale 11

Incidente stradale sulla Statale 11 tra Novara e Trecate.É successo nel tardo pomeriggio di oggi, ... ► novaratoday.it

Pamela Genini, il gip: Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione omicida una settimana prima | "La vittima si è accorta che stava morendo, ha sofferto"

Pamela Genini, il gip: Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione omicida una settimana prima | "La vittima si è accorta che stava morendo, ha sofferto"

Il 52enne resta in carcere. L'avvocato: "Non lucido e fisicamente dimesso". A casa sua trovati altri... ► tgcom24.mediaset.it

Ventola si schiera con Lookman: «Ha subito un’ingiustizia, ci sono state delle promesse non mantenute»

Ventola si schiera con Lookman: «Ha subito un’ingiustizia, ci sono state delle promesse non mantenute»

di Redazione Inter News 24L’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, torna sul tormentone dell’esta... ► internews24.com

Senza elettricità a causa del cantiere Aca, edicolante passa la notte in auto per sorvegliare l

Senza elettricità a causa del cantiere Aca, edicolante passa la notte in auto per sorvegliare l'attività [FOTO]

Rimane senza corrente elettrica e, non potendo abbassare le saracinesche, passa la notte in automo... ► ilpescara.it

Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente: ecco il cast completo con le dieci coppie in gara

Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente: ecco il cast completo con le dieci coppie in gara

Il cast di Pechino Express 2026 è ufficiale: per l’edizione L’Estremo Oriente salgono a dieci le co... ► atomheartmagazine.co

Brenda Lodigiani, chi è l’ex marito Federico Teoldi

Brenda Lodigiani, chi è l’ex marito Federico Teoldi

Brenda Lodigiani ha confermato la rottura con il compagno di lunga data Federico Teoldi: «Ci siamo ... ► metropolitanmagazine

Scienze politiche occupata, l

Scienze politiche occupata, l'università e i rapporti con Israele: "Intimidazioni e chiusure"

Da lunedì scorso, studentesse, studenti e dottorandi hanno occupato Palazzo Hercolani, la sede del... ► bolognatoday.it

ERC – Novità e conferme nel calendario 2026

ERC – Novità e conferme nel calendario 2026

Il Campionato Europeo Rally presenta il calendario del prossimo anno tra ritorni, cambi di fondo e c... ► tuttorally.news

Juventus nel mirino della Uefa per violazione del Fair Play finanziario, occhi puntati sui conti dei bianconeri: che cosa rischia il club

Juventus nel mirino della Uefa per violazione del Fair Play finanziario, occhi puntati sui conti dei bianconeri: che cosa rischia il club

L’Uefa ha aperto un procedimento nei confronti della Juventus, per un presunto sforamento del fair... ► open.online

Cisterna si ribalta in A14 ad Ancona e perde il carico di mosto: lunghe code e tratto chiuso

Cisterna si ribalta in A14 ad Ancona e perde il carico di mosto: lunghe code e tratto chiuso

Ancona, 16 ottobre 2025 - Un'autocisterna si è ribaltata mentre transitava sull'A14 tra Ancona Sud ... ► ilrestodelcarlino.it

Sostenibilità: Giovannini (ASviS), ‘Il Green deal non è strategia ambientalista’ 

Sostenibilità: Giovannini (ASviS), ‘Il Green deal non è strategia ambientalista’ 

“Il Green deal non è una strategia ambientalista, nasce come strategia economica che pone l’Europa ... ► ildifforme.it

Chi è Loric Fleury, l’attuale marito di Camila Raznovich: “Una storia d’amore inaspettata”

Chi è Loric Fleury, l’attuale marito di Camila Raznovich: “Una storia d’amore inaspettata”

Nata a Milano ma cittadina del mondo, Camila Raznovich ha vissuto un’infanzia fuori dagli schemi, v... ► metropolitanmagazine

LIVE Paolini Bencic, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: l’ostica veterana svizzera sulla strada verso le Finals

LIVE Paolini Bencic, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: l’ostica veterana svizzera sulla strada verso le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE del quarto di f... ► oasport.it

Assicurazioni, banche e tagli ai ministeri: i guai di Meloni sulle coperture della manovra

Assicurazioni, banche e tagli ai ministeri: i guai di Meloni sulle coperture della manovra

Il governo Meloni si prepara al rush finale sulla manovra 2026. Gli assi portanti della legge di b... ► today.it

Femminicidio Pamela Genini, l

Femminicidio Pamela Genini, l'ex moglie di Gianluca Soncin sconvolta per l'uccisione della 29enne: le parole

L’ex moglie di Gianluca Soncin decide di parlare del femminicidio di Pamela Genini: “Rispetto per la... ► virgilio.it

Infanticidi a Pellaro, il fidanzato di Sara convocato dal pm non risponde all

Infanticidi a Pellaro, il fidanzato di Sara convocato dal pm non risponde all'interrogatorio

È durata poco la convocazione in procura di Annunziato Nucera, fidanzato di Sara Genovese, indagat... ► reggiotoday.it