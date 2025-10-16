I tennisti giocano troppe esibizioni?

Nel corso del Masters 1000 di Shanghai ci sono stati quattro ritiri nella fase finale del torneo, forse il 1000 più prestigioso nella fase di calendario dopo lo US Open. Se allarghiamo il campo ai ritirati in generale dal torneo cinese sono tredici, con incluso il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, scavigliato nel corso del torneo (poi vinto) di Tokyo della settimana precedente, e Jannik Sinner vittima dei crampi nella sfida con Tallon Griekspoor. Come sempre per l’ATP sono serviti i ritiri del numero uno e due per pensare che forse c’è qualche problema nella gestione dei tornei di tennis e delle condizioni sempre più estreme in cui si giocano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - I tennisti giocano troppe esibizioni?

I tennisti: "signor giudice, quella lucetta in ottantanovesima fila mi rende impossibile giocare" Sempre i tennisti: [giocano con una pagoda di Las Vegas a bordo campo e non battono ciglio] - X Vai su X

TRICOLORI DI SECONDA: VIA ALLE QUALI CON 13 REGIONI IN CORSA Scatta la corsa al titolo italiano: via alle qualificazioni con 35 tennisti al via a caccia dei sei posti in palio nel tabellone principale. Sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari si giocano i C - facebook.com Vai su Facebook

Djokovic al veleno con chi si lamenta per le troppe partite: “Giocano pure le esibizioni...” - Novak Djokovic ha toccato molti temi interessanti nella conferenza stampa alla vigilia del Masters 1000 di Shanghai, penultimo appuntamento 'Mille' della stagione in programma sul cemento in Cina. msn.com scrive

Bertolucci da applausi: «I tennisti sono ingordi. Si lamentano, protestano ma poi si iscrivono anche alle esibizioni» - Paolo Bertolucci ha parlato del ritiro di Sinner e Shanghai (e non solo) durante un'intervista concessa a Repubblica. Segnala ilnapolista.it

Bertolucci: "Basta polemiche sull'Arabia, i tennisti guadagnano giocando. Il problema è un altro..." - L'ex tennista azzurro: "Sinner e Alcaraz saranno al Six Kings Slam e non vedo perché dovrebbero rinunciare. Come scrive msn.com