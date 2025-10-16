I tennisti giocano troppe esibizioni?

Ultimouomo.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del Masters 1000 di Shanghai ci sono stati quattro ritiri nella fase finale del torneo, forse il 1000 più prestigioso nella fase di calendario dopo lo US Open. Se allarghiamo il campo ai ritirati in generale dal torneo cinese sono tredici, con incluso il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, scavigliato nel corso del torneo (poi vinto) di Tokyo della settimana precedente, e Jannik Sinner vittima dei crampi nella sfida con Tallon Griekspoor. Come sempre per l’ATP sono serviti i ritiri del numero uno e due per pensare che forse c’è qualche problema nella gestione dei tornei di tennis e delle condizioni sempre più estreme in cui si giocano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

