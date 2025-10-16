Sébastien Lecornu schifa il colpo. All' Assemblé Nationale i 577 deputati sono stati chiamati di buon mattino per decidere sulla vita del nuovo governo presieduto dall'ex ministro della Difesa e per il momento il Parlamento ha deciso di tenere il primo ministro sulla poltrona. Il dibattito. Alle 9 le porte dell'emiciclo sono state aperte e gli eletti tra una stretta di mano e qualche parola hanno preso posto nei rispettivi seggi. Destra e sinistra sono pronte a dire au revoir al primo ministro macroniano. I socialisti dal canto loro hanno fatto sapere - dopo le dichiarazioni sulla sospensione della riforma delle pensioni - che per il momento non sosterranno le mozioni presentate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I socialisti salvano Lecornu: bocciate le mozioni di sfiducia. Regge (per ora) il piano di Macron