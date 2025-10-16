I socialisti salvano Lecornu | bocciate le mozioni di sfiducia Regge per ora il piano di Macron
Sébastien Lecornu schifa il colpo. All' Assemblé Nationale i 577 deputati sono stati chiamati di buon mattino per decidere sulla vita del nuovo governo presieduto dall'ex ministro della Difesa e per il momento il Parlamento ha deciso di tenere il primo ministro sulla poltrona. Il dibattito. Alle 9 le porte dell'emiciclo sono state aperte e gli eletti tra una stretta di mano e qualche parola hanno preso posto nei rispettivi seggi. Destra e sinistra sono pronte a dire au revoir al primo ministro macroniano. I socialisti dal canto loro hanno fatto sapere - dopo le dichiarazioni sulla sospensione della riforma delle pensioni - che per il momento non sosterranno le mozioni presentate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In #Francia l'annuncio sulle pensioni fa da argomento perché i socialisti diano tempo al governo: schema già visto con la farsa del «conclave» di Bayrou. #Lecornu fa pagare la concessione con un budget all’insegna del «risparmio» sociale. Domani su? - X Vai su X
Tentato omicidio sventato a Copertino: Carabinieri salvano donna in pericolo A Copertino i Carabinieri hanno sventato un tentato omicidio: una donna è stata salvata dall’aggressione del marito, già seguito dai servizi di salute mentale. L’uomo è ora pianton - facebook.com Vai su Facebook
Lecornu due volte salvo in Parlamento. Bocciate le mozioni di sfiducia di Mélenchon e di Le Pen - La capogruppo di LFI Panot rilancia: "Oggi presentiamo nuovamente una mozione di impeachment per il Presidente della Repubblica". Segnala huffingtonpost.it
>>>ANSA/ La mossa di Lecornu, sospesa la riforma delle pensioni - Sébastien Lecornu cambia gioco e, dopo aver fallito il primo tentativo, si appresta ad aggiudicarsi la rivincita: il premier, versione 2, ha accolto la richiesta principale dei socialisti, la sospensi ... Da ansa.it
Lecornu promette di congelare la riforma delle pensioni. E i socialisti salvano il governo - Ancora una volta un annuncio sulle pensioni fa da argomento perché i socialisti diano tempo all’esecutivo: le due censure al voto giovedì non avranno il loro supporto. Lo riporta editorialedomani.it