I sindacati dopo la tragedia La Uil | È un’emergenza sociale Nei cantieri troppi irregolari

La voce di dolore per l’ennesima tragedia sul lavoro si mescola alla rabbia e alla richiesta di un cambio di passo che non può più attendere. Dopo la morte di Francesco Broda, la Uil Marche e la Feneal Uil Marche, nelle figure dei responsabili territoriali Sergio Crucianelli e Filomena Palumbo, tornano a chiedere con forza che la sicurezza torni al centro dell’agenda pubblica. Nella sede di via Annibali, a Piediripa, hanno parlato di "emergenza sociale", rilanciando le proposte già contenute nel report consegnato ai prefetti marchigiani lo scorso 28 aprile, in occasione della Giornata contro gli infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

