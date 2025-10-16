I sapori autunnali protagonisti nel fine settimana con CiocoPaese Sagra della Castagna e del Tartufo

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai, tingendosi di molteplici colori, sfumature e fragranze. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Domenica 26 Ottobre 2025 dalle ore 19.30 Serata degustazione “Sfumature d’Autunno” Un viaggio tra profumi e sapori autunnali, dove la Zucca diventa la protagonista di un Menù a base di pesce elegante e sorprendente, firmato dal Nostro Chef Diego Vo - facebook.com Vai su Facebook

Pisogne, sapori autunnali al top con la Festa del fungo e della castagna - X Vai su X

Santo Stefano, tutto pronto per la IX Ottobrata d’Aspromonte tra birra, sapori e musica. Il programma - Santo Stefano in Aspromonte ospiterà "La Fiera dei Sapori Autunnali", un evento che celebra le eccellenze gastronomiche e culturali del territorio tra musica, artigianato e tradizione ... Si legge su citynow.it

Torna la Festa d’Autunno, protagonisti i sapori autentici dei Monti della Laga - La manifestazione, promossa dalla Pro Loco di Acquasanta Terme in collaborazione con il Comune, rappresenta da oltre mezzo secolo un simbolo di identità per la comunità acquasantana Torna la Festa d'A ... Segnala youtvrs.it

Sagre: nel weekend i buoni sapori d’autunno - Le sagre gastronomiche del terzo weekend di ottobre propongono tanti appuntamenti con i sapori di stagione, dalla polenta veneta ai pistacchi siciliani. Da msn.com