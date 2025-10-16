I Rusties celebrano dal vivo gli ottant’anni di Neil Young

Per omaggiare l’imminente ottantesimo compleanno del cantautore Neil Young, i Rusties si riuniranno – a 27 anni dalla loro nascita – per un unico speciale concerto interamente dedicato alle sue canzoni, un repertorio ricchissimo al quale si sono ispirati fin dagli inizi e che ha lasciato tracce indelebili nella grande storia del rock, diventando la colonna sonora di almeno tre generazioni. Il concerto è parte della rassegna “Modernissimo Live: Music Is The Answer”, organizzata dal Comune di Nembro, e si terrà all’Auditorium Modernissimo, sabato 18 ottobre (inizio ore 21 – ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

