I rifiuti elettronici ritirati gratuitamente e a casa le nuove regole

L'Italia si prepara a voltare pagina nella gestione dei rifiuti elettronici, un settore fondamentale per l'economia circolare ma ancora lontano dagli obiettivi europei. Il nuovo decreto legislativo approvato l'8 ottobre dal Consiglio dei Ministri, insieme alla legge 1472025, punta a rivoluzionare le modalità di raccolta e smaltimento dei Raee, rafforzando i controlli, incentivando la responsabilità dei produttori e introducendo servizi gratuiti per i cittadini. Raccolta gratuita a casa e obblighi rafforzati per i distributori. Chiunque di noi ha nel cassetto vecchi telefoni o macchinette digitali che non utilizza da tanto tempo.

