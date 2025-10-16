I prossimi avversari della Spal in campo ieri in un recupero contro i riminesi hanno perso 3-1 Osteria Grande sconfitta nel recupero col Pietracuta

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario del campionato di Eccellenza della Spal ha subito qualche modifica significativa, che i tifosi biancazzurri devono necessariamente annotare per non farsi trovare impreparati. Dopo la trasferta in programma domenica prossima alle 15,30 allo stadio Zucchini di Budrio contro l’Osteria Grande, la squadra di Di Benedetto tornerà a giocare davanti al proprio pubblico. La gara contro il Russi, inizialmente prevista per per domenica 26 ottobre, è stata però anticipata a sabato 25 ottobre. Sempre alle 15,30 allo stadio Mazza. In questo modo, la Spal avrà un giorno in più per recuperare in vista del turno infrasettimanale fissato per mercoledì 29 ottobre alle 20,30, quando Iglio e compagni faranno visita al Solarolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i prossimi avversari della spal in campo ieri in un recupero contro i riminesi hanno perso 3 1 osteria grande sconfitta nel recupero col pietracuta

© Sport.quotidiano.net - I prossimi avversari della Spal, in campo ieri in un recupero contro i riminesi, hanno perso 3-1. Osteria Grande sconfitta nel recupero col Pietracuta

Altri contenuti sullo stesso argomento

prossimi avversari spal campoI prossimi avversari della Spal, in campo ieri in un recupero contro i riminesi, hanno perso 3-1. Osteria Grande sconfitta nel recupero col Pietracuta - Cambiano date e sede di due match: col Russi al Mazza si gioca sabato 25, mentre mercoledì 29 si va a Castel San Pietro col Solarolo ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Prossimi Avversari Spal Campo