I pronostici di giovedì 16 ottobre, in campo la Champions League femminile e poi nella notte altre tre partite di Brasileirao Si approcciano sicuramente in due modi differenti il Bayern Monaco e la Juventus in questa sfida di Champions League. Le padrone di casa devono mettersi alle spalle le sette pere prese dal Barcellona, le bianconere invece dopo aver battuto il Benfica sognano il colpo grosso. Complicato, difficile. Perché il Barcellona fa uno sport a parte e il Bayern Monaco è più forte sulla carta delle bianconere. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 16 ottobre: Brasileirao e Champions League femminile