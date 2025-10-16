I primi 80 anni di Ance Padova | un' assemblea per celebrare l' importante traguardo

Padovaoggi.it | 16 ott 2025

Lunedì 20 ottobre la sezione padovana di Ance - Associazione nazionale costruttori edili celebra gli 80 anni di attività dalla propria costituzione, avvenuta nel 1945. L’Associazione delle imprese edili industriali della provincia - in occasione della propria annuale Assemblea pubblica - propone. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

