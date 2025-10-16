I pm De Pasquale e Spadaro condannati anche in appello | hanno nascosto prove nel processo Eni-Nigeria

La Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna a otto mesi nei confronti dei magistrati Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per rifiuto di atti d'ufficio, per non aver depositato prove favorevoli alle difese degli imputati del processo Eni-Nigeria.

