i numeri della musica in italia

16 ott 2025

"Oltre 2 milioni di spettatori, più di 11 mila concerti in mille città in Italia e all'estero, quasi 50 mila lavoratori impiegati e 112 milioni di entrate". Sono i principali numeri del nuovo Rapporto dell' Associazione italiana attività musicali  2024 sulle attività musicali in Italia e all'estero, presentato questa mattina nella sala Spadolini del ministero della Cultura dal presidente Francescantonio Pollice. L'Aiam è un'associazione costituitasi nel 1999 per volontà della maggioranza assoluta dei soci appartenenti ad Aiac, l'Associazione italiana attività concertistica. Promuove la cultura musicale italiana nel nostro paese e nel mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

