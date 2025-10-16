I nodi della manovra Scontro Forza Italia e Lega su contributo banche

La politica alle prese con la manovra finanziaria. Nel Governo è scontro aperto tra Forza Italia e Lega sul contributo delle banche. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

