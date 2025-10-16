C’è stato un "killer" del gruppo Ferruzzi, e si chiama Mediobanca; c’è stato un "giocatore", e si chiama Raul Gardini, che ha alzato troppo la posta e ha finito per contribuire alla dissoluzione del secondo gruppo industriale italiano dopo la Fiat. È questa la tesi che Luciano Segreto ha sostenuto ieri sera a Ravenna presentando - insieme a Vera Negri Zamagni, dell’Università di Bologna, e Sandro Rogari, presidente della Fondazione Casa di Oriani - il suo volume dal titolo "Il costruttore e il giocatore". Non è facile parlare della "triste" vicenda del gruppo Ferruzzi e della parabola di Raul Gardini a Ravenna, città che ancora fatica ad accettare una lettura "storica" di una delle vicende chiave dell’economia italiana di fine Novecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I misteri di Mediobanca . Archivi ancora secretati: "Perché il gruppo bancario fece saltare Gardini?"