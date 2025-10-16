I miei sono arrivati in Svezia dalla guerra Per sopravvivere ho fatto tante cose anche rubare Non si fa ma non potevo tornare indietro potevo solo andare avanti | Zlatan Ibrahimovic
“ This is me “, lo dice il titolo, è il racconto della vita di un personaggio attraverso le sue dichiarazioni, le sue esibizioni, i filmati. E la prima puntata del programma di Silvia Toffanin è arrivata ieri 15 ottobre, con ospiti come Laura Pausini e Zlatan Ibrahimovic. Proprio l’ex calciatore è stato protagonista di una bella intervista che è partita dall’inizio: “I miei genitori sono arrivati in Svezia dalla guerra. Ho lavorato duro, ho fatto sacrifici, sono andato contro tutto e tutti e alla fine ho aperto la strada alla seconda generazione in Svezia. I miei erano separati: vivevo con mio padre e andavo da mia madre solo per mangiare”, ha raccontato Zlatan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Il mio trofeo più grande sono i miei figli, la mia famiglia" Flavia Pennetta a #ThisIsMe - facebook.com Vai su Facebook
Putin sotto shock: ecco cosa la Svezia ha appena dato all'Ucraina - Velocità, intelligenza artificiale e risparmio: questo jet promette di mettere in difficoltà l ... msn.com scrive