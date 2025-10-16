I mercatanti tornano sul Sentierone | subito centinaia di persone alle bancarelle

Bergamo. Pronti, partenza, via. Non si è neanche fatto in tempo a tagliare il nastro (virtuale) dell’ edizione numero 23 dei Mercatanti in Fiera che il Sentierone si è immediatamente riempito di persone. D’altronde il richiamo è come sempre fortissimo e in concomitanza della pausa pranzo e dell’uscita delle scuole l’affluenza è stata da record, un po’ come da obiettivo prefissato: superare i 130mila del 2023. Alle 105 bancarelle posizionate, dal Brasile al Giappone, dalla Sicilia all’Abruzzo fino ai classici tedeschi, spagnoli, australiani, clienti di tutte le età per assaggiare le specialità esotiche e anche locali che fino alla serata di domenica 19 ottobre caratterizzeranno il centro città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it