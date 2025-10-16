i maggiori club europei vorrebbero sei sostituzioni e squadre da 28 calciatori bbc

Un incontro informale, tenutosi in occasione dell’Assemblea dell’Efc a Roma e che ha permesso ai rappresentanti delle squadre di vertice di Premier League di discutere di un argomento estremamente attuale. Infatti, la bulimia del calcio moderno, prevede un calendario folle e che attenta alla salute fisica dei calciatori. Un’idea per ridurre il carico? rose più larghe e 6 sostituzioni. Troppe partite, ecco l’idea dei top club europei sulle sostituzioni. Scrive la Bbc: “ I principali club europei, tra cui Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal e Nottingham Forest, hanno discusso a Roma sull’ipotesi di ampliare le rose a 28 giocatori e consentire sei sostituzioni a partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

