I Jetsons | Jim Carrey e Colin Trevorrow in trattative per il film live-action del classico Hanna-Barbera

Gli anni ’60 sono stati un’epoca d’oro per l’animazione, lanciando franchise iconici come Scooby-Doo, I Flintstones, La Pantera Rosa e Yoghi Bear. Molti di questi classici Hanna-Barbera hanno già fatto il salto al grande schermo con adattamenti in live-action. Tuttavia, un amato pilastro dell’animazione futuristica è rimasto inspiegabilmente fuori dal coro: I Jetsons. Ora, un nuovo, entusiasmante sviluppo suggerisce che la famiglia Jetson sta finalmente per atterrare al cinema! Un rapporto di The Wrap indica che l’adattamento live-action de I Jetsons è in fase di sviluppo e, cosa ancora più elettrizzante, la superstar della commedia Jim Carrey ( The Mask, Sonic the Hedgehog ) è in trattative per guidare il progetto! Jim Carrey e Colin Trevorrow alla guida. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

