I Jetsons | Jim Carrey e Colin Trevorrow in trattative per il film live-action del classico Hanna-Barbera
Gli anni ’60 sono stati un’epoca d’oro per l’animazione, lanciando franchise iconici come Scooby-Doo, I Flintstones, La Pantera Rosa e Yoghi Bear. Molti di questi classici Hanna-Barbera hanno già fatto il salto al grande schermo con adattamenti in live-action. Tuttavia, un amato pilastro dell’animazione futuristica è rimasto inspiegabilmente fuori dal coro: I Jetsons. Ora, un nuovo, entusiasmante sviluppo suggerisce che la famiglia Jetson sta finalmente per atterrare al cinema! Un rapporto di The Wrap indica che l’adattamento live-action de I Jetsons è in fase di sviluppo e, cosa ancora più elettrizzante, la superstar della commedia Jim Carrey ( The Mask, Sonic the Hedgehog ) è in trattative per guidare il progetto! Jim Carrey e Colin Trevorrow alla guida. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quel Pronipote di Jim Carrey. Stando a varie fonti, l'attore è in trattative con Warner Bros per diventare il protagonista del Live Action tratto da THE JETSONS, la celebre serie animata di Hanna-Barbera. Lo dirigerà e co-scriverà Colin Trevorrow. #Cinema #The - X Vai su X
Era la sceneggiatura più folle che abbia mai scritto". Così Peter Briggs ricorda il progetto mai realizzato di un film live action su Lupin con Jim Carrey protagonista, un'idea che però non vide mai la luce per questioni di diritti. Ora Carrey potrebbe avere un'altra - facebook.com Vai su Facebook
Jim Carrey protagonista del live action de I Jetson? - Secondo quanto riportato da Variety, Jim Carrey sarebbe pronto a essere protagonista del live action de I Jetson ... Riporta lascimmiapensa.com
Jim Carrey in trattative per il live action di The Jetsons - I The Jetsons, storico cartone animato, avrà un live action: Jim Carrey in trattative per il ruolo da protagonista ... ciakgeneration.it scrive
Jim Carrey possibile protagonista di The Jetsons, il film live-action tratto dalla serie animata - Barbera, sarà alla base di un nuovo progetto che verrà diretto da Colin Trevorrow. Si legge su msn.com