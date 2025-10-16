I nsieme a maglioncini essenziali, blazer strutturati e bluse femminili, i jeans blu si apprestano a diventare protagonisti del guardaroba di stagione, da mattina a sera. Ecco cinque idee di outfit di tendenza per abbinarli con stile. Con giacca in lana e stivaletti scamosciati Nell’Autunno 2025, i jeans indigo si portano insieme a camicie in denim coordinato, giacche in lana e stivaletti scamosciati. Leggi anche › Variazioni sul tema. Come abbinare i jeans blu scuro nell’Autunno 2025 Con maglioncino, camicia e giacca in pelle La divisa quotidiana per modaiole che non rinunciano al comfort. Il look passe-partout è dunque composto da jeans blu scuro, maglioncino nero con scollo a V, camicia bianca e giacca aviator in pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I jeans blu si candidano a diventare il capo più versatile e sofisticato dell’armadio in inverno. Ecco 5 outfit per abbinarli con stile