I grandi nodi del post alluvione opere di prevenzione mai fatte ristori al palo e tanta burocrazia

Prato, 16 ottobre 2025 – Tre giorni di lavori con base a Prato per la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, impegnata a indagare la Toscana ferita dall’ alluvione del novembre 2023. Sopralluoghi, audizioni e incontri sul territorio per ricostruire cosa non ha funzionato e individuare eventuali responsabilità, ma anche per proporre interventi normativi che semplifichino un sistema oggi paralizzato dalla burocrazia. L’obiettivo della Commissione è chiaro: in due mesi arrivare a un documento che faccia luce su quanto accaduto, stabilendo chi doveva intervenire, cosa non è stato fatto e come migliorare la prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I grandi nodi del post alluvione, opere di prevenzione mai fatte, ristori al palo e tanta burocrazia

