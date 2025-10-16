I Gipsy Kings tornano in Italia a Roma l’unica data del tour mondiale

I Gipsy Kings fanno tappa a Roma per l’unica data del loro nuovo tour mondiale, le info e i biglietti. A trentotto anni dall’uscita di Bamboleo, brano che ha fatto conoscere al mondo il loro suono inconfondibile, ecco che arrivano in Italia i Gipsy Kings. La tournée celebra la straordinaria carriera di Pablo Reyes e mantiene viva la fiamma dei Gipsy Kings, di cui è membro fondatore, e che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Reyes si esibirà in un ‘unica imperdibile data in Italia il 30 dicembre 2025 a Roma ( Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ). Un grande evento live (organizzato dalla Ventidieci di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, The Boss e Ri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

