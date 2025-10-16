I giovani di Arcadia ripuliscono il porticciolo di Ognina

Domenica 12 ottobre il porticciolo di Ognina è stato il cuore pulsante di un’importante iniziativa di cittadinanza attiva: “Spazio Pulito”, organizzata dalle associazioni Arcadia e Unione Giovanile. L’attività ha coinvolto numerosi giovani studenti universitari e liceali, tra cui anche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it