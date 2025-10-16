Che i vivai spagnoli fossero avanti luce rispetto alla media europea era un qualcosa di facilmente intuibile. La quantità e la qualità di calciatori prodotta dalle cantere dei principali club della Liga è sotto gli occhi di tutti. Adesso, l’intuizione è realtà. quantificata da freddi e spietati numeri. Valori da urlo per i vivai della Liga. “Il settore giovanile spagnolo è un successo clamoroso, sia a livello sportivo che finanziario. Ha raggiunto numeri significativamente più alti della Premier League , che vanta una forza finanziaria (basata su commissioni di trasferimento gonfiate), ma non è riuscita a generare tanti talenti locali quanto la Liga o a eguagliarne il livello di titoli”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I giocatori cresciuti della Liga valgono 1,46 miliardi di euro, 400 milioni in più rispetto a quelli della Premier (As)