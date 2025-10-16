I genitori di Andrea Sempio il fiume di soldi agli avvocati e i prestiti dai parenti | Spesi almeno 55mila euro

Pavia, 16 ottobre 2025 – Mancano otto minuti alle quattro del pomeriggio del 26 settembre. È stata una mattinata di perquisizioni. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, viene sentito negli uffici della Guardia di Finanza di Pavia come persona informata sui fatti: è l’inchiesta della Procura di Brescia che vede indagato per frode in atti processuali l’ ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, il magistrato che nel marzo del 2017 chiese e ottenne dal gip l’archiviazione per Andrea, indagato per la prima volta per l’ omicidio di Chiara Poggi. Al tempo, chiedono le Fiamme gialle, avete avuto prestiti da amici o familiar i per far fronte alle spese legal i? “Ho ricevuto un prestito da entrambe le mie sorelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i genitori di andrea sempio il fiume di soldi agli avvocati e i prestiti dai parenti spesi almeno 55mila euro

© Ilgiorno.it - I genitori di Andrea Sempio, il fiume di soldi agli avvocati e i prestiti dai parenti: “Spesi almeno 55mila euro”

