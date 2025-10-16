I genitori devono mettere un po’ di ostacoli ai figli
Per decenni i genitori hanno lasciato i figli liberi di scorrazzare a frotte nei quartieri, senza nessuna sorveglianza. Poi, negli anni novanta, le regole della genitorialità. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alla riunione dei genitori di una scuola, la dirigente scolastica ha sottolineato il sostegno che i genitori devono dare ai figli. Lei capiva che anche se la maggior parte dei genitori erano lavoratori, dovevano trovare un po' di tempo da dedicare e passare con i ba - facebook.com Vai su Facebook
Controllare, dialogare, prevenire: cosa devono fare i genitori per proteggere i figli online #internet #genitori #figli #19settembre https://tgcom24.mediaset.it/tgcom-mag/controllare-dialogare-prevenire-ruolo-genitori-proteggere-figli-online_103677522-202502k. - X Vai su X