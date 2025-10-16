I genitori devono mettere un po’ di ostacoli ai figli

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per decenni i genitori hanno lasciato i figli liberi di scorrazzare a frotte nei quartieri, senza nessuna sorveglianza. Poi, negli anni novanta, le regole della genitorialità. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

