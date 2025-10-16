I funerali di Paolo Taormina città in lutto

AGI - Palermo listata a lutto oggi nel giorno dei funerali in cattedrale del 21enne Paolo Taormina, titolare del locale di via Spinuzza, in centro città, davanti al quale, nella notte tra sabato e domenica, è stato ucciso, nel tentativo di sedare una lite, con un colpo di pistola in testa, esploso da un 28enne. Ieri il gip ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere. Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto il lutto cittadino e "quale ulteriore tangibile segno di partecipazione", i palazzi comunali espongono le bandiere a mezz'asta. Invitati tutti gli esercizi commerciali della città a una simbolica astensione dalle attività dalle ore 10. 🔗 Leggi su Agi.it

