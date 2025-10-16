I film della settimana scelti da Internazionale
Da Eddington di Ari Aster a After the hunt. Dopo la caccia di Luca Guadagnino. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Altre letture consigliate
La rubrica "Il film del cuore" questa settimana è toccata a Cristiana Capotondi, interprete della fiction in onda su Rai1, La ricetta della felicità. #MovieMag si rivede su RaiPlay qui: https://bit.ly/MovieMagRP, ma anche domani #17ottobre nella notte di Rai3 e do - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna Nightmare Film Fest 2025: una settimana da brivido con horror, noir e thriller - Dal 20 al 26 ottobre, la 23ª edizione del festival proietta circa 40 film da tutto il mondo. Riporta ravennaedintorni.it
Calendario film uscita nella settimana 21 del 2023 - Il film ricostruisce la figura di Edgardo Mortara, il bambino ebreo il cui rapimento da parte del Vaticano nel 1858 divenne un caso internazionale. Si legge su mymovies.it