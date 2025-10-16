I film della settimana scelti da Internazionale

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Eddington di Ari Aster a After the hunt. Dopo la caccia di Luca Guadagnino. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

i film della settimana scelti da internazionale

© Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale

Altre letture consigliate

Ravenna Nightmare Film Fest 2025: una settimana da brivido con horror, noir e thriller - Dal 20 al 26 ottobre, la 23ª edizione del festival proietta circa 40 film da tutto il mondo. Riporta ravennaedintorni.it

Calendario film uscita nella settimana 21 del 2023 - Il film ricostruisce la figura di Edgardo Mortara, il bambino ebreo il cui rapimento da parte del Vaticano nel 1858 divenne un caso internazionale. Si legge su mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Film Settimana Scelti Internazionale