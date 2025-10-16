I dipendenti del Comune di Lanciano a lezione di inglese comunicazione e contratti | i corsi finanziati dal Pnrr
Ha preso il via lunedì 13 ottobre, con il corso dedicato alla comunicazione, il percorso formativo riservato ai dipendenti del Comune di Lanciano. L’ente, infatti, è stato ammesso al finanziamento del progetto formativo “Costruire Competenze, Coltivare Innovazione”, per un importo complessivo di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
