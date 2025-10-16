i derby ascoli samb entrambi vietati ai tifosi ospiti

Ascoli, 16 ottobre 2025 – I due derby fra Ascoli e Sambenedettese in programma il 26 ottobre (campionato) e 29 ottobre (Coppa Italia) si giocheranno senza le tifoserie ospiti, con importanti limitazioni alla vendita dei biglietti e un servizio d’ordine imponente al quale sta lavorando la Questura di Ascoli. In attesa dell’ufficialità (ormai imminente), quello che trapela è una decisione già presa e irrevocabile, sulla quale mancano solo pochi dettagli, ma il ‘grosso’ è stato stabilito. Al derby che torna dopo 39 anni potranno assistere solo i tifosi della squadra che gioca in casa. La vendita dei biglietti sarà consentita solo in pochi comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

