I Delta V tornano con In fatti ostili un album politico
Milano, 16 ott. (askanews) - "In fatti ostili" è il nuovo album di inediti dei Delta V, un disco impegnato che ha richiesto una lunga lavorazione dove la musica aiuta a dare enfasi a quello che in realtà si sta dicendo. "La parte politica di questo disco è fondamentale ed è fondamentale il fatto che ogni singola parola sia stata pesata e ogni singola parola abbia un significato non solo diretto ma un sottosignificato. E' la cosa bella che tutti i pezzi hanno un filo conduttore". L'album è stato anticipato dal singolo "Regole a Milano" che ne racconta con lucidità e disincanto le contraddizioni in una altalena si sentimenti tra odio e amore per la loro città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Le regole cambiano, le città no. A volte sembrano vive, a volte ti ingoiano. I Delta V tornano con Regole a Milano, una canzone che ti abbraccia piano, come chi ti capisce senza dire niente. Per chi cammina da solo, ma sente ancora i rumori delle luci. Vi voglia - facebook.com Vai su Facebook
I Delta V tornano con "In fatti ostili" un album politico - "In fatti ostili" è il nuovo album di inediti dei Delta V, un disco impegnato che ha richiesto una lunga lavorazione dove la musica aiuta a dare enfasi a quello che in rea ... libero.it scrive
Delta V, il ritorno con il nuovo album "In fatti ostili" - festeggiano i trent'anni di vita e li celebrano con la pubblicazione di un nuovo album, "In fatti ostili", il settimo in carri ... Scrive rockol.it