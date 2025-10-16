i delta v tornano con in fatti ostili un album politico

Milano, 16 ott. (askanews) - "In fatti ostili" è il nuovo album di inediti dei Delta V, un disco impegnato che ha richiesto una lunga lavorazione dove la musica aiuta a dare enfasi a quello che in realtà si sta dicendo. "La parte politica di questo disco è fondamentale ed è fondamentale il fatto che ogni singola parola sia stata pesata e ogni singola parola abbia un significato non solo diretto ma un sottosignificato. E' la cosa bella che tutti i pezzi hanno un filo conduttore". L'album è stato anticipato dal singolo "Regole a Milano" che ne racconta con lucidità e disincanto le contraddizioni in una altalena si sentimenti tra odio e amore per la loro città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

