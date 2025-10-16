I dazi di Trump penalizzano l' export italiano | -21% verso gli Usa ad agosto

L'imposizione dei dazi voluti dall'amministrazione Trump si ripercuote sul commercio italiano. Ad agosto, nel primo mese dall'entrata in vigore dell'accordo tra Washington e Unione Europea sulle tariffe, l'export italiano è calato dell'1,1 per cento in termini monetari e del 2,8 per cento in. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

La stangata dei dazi di Trump sul made in Italy: -21% l’export verso gli Usa ad agosto - X Vai su X

Dazi, Trump contro la Spagna: "Non rispettano la Nato, dovrebbero essere puniti" - facebook.com Vai su Facebook

I dazi di Trump distruggono l’export, -21% negli Usa ad agosto - Ue sono crollate ad agosto e hanno risentito principalmente dei dazi imposti da Trump, dopo mesi in cui le scorte avevano creato l’effetto opposto ... Da quifinanza.it

Dazi, Stati Uniti e Cina abbassano i toni. Bessent: “L’incontro Xi-Trump si farà” - L’Olanda commissaria il produttore di chip Nexperia, proteste di Pechino ... Riporta repubblica.it

Borse, settimana positiva per l'Europa. A Milano Cucinelli brucia il 19% - Le Borse europee chiudono una settimana con guadagni frazionali, frenate dal taglio dei target del settore auto – che vede nero tra frenata della Cina, dazi e calo ... Lo riporta ilsole24ore.com