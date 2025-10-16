L’effetto dazi è arrivato. Ora anche nei numeri: secondo l’ultimo rapporto Istat, ad agosto il volume del commercio italiano è diminuito significativamente rispetto a un anno fa nello stesso frangente. Le esportazioni calano del 2,7 per cento, le importazioni del 3,7. Un dato che riflette la forte contrazione delle vendite verso le aree extra Ue (-7,7 per cento), controbilanciato soltanto in parte da quelle entro i confini comunitari (+2,1). Il quadro è delicato, eppure l’Italia per ora sembra resistere. “Nonostante le problematiche legate ai dazi e al difficile contesto geopolitico, l’export del Made in Italy resta in zona positiva con i primi otto mesi del 2025 in crescita del +2,6%, rispetto allo stesso periodo del 2024”, dichiara dagli Stati Uniti Matteo Zoppas, presidente dell’agenzia Ice per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I dazi colpiscono import ed export. Zoppas (Ice): “Ma gli effetti reali ci saranno soltanto nei prossimi mesi”