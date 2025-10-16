I conti che non tornano sulla Sanità

Il Quaderno 2025 della Corte dei Conti conferma che nel settore dei dispositivi medici, mentre la spesa pubblica continua a crescere in modo strutturale, il meccanismo del payback – concepito per contenerla – si è rivelato inefficace e controproducente. Nel 2024 la spesa ha raggiunto i record di 8,3 miliardi di euro, con un aumento del 6,3 per cento rispetto all'anno precedente. L'incidenza sul Fondo sanitario regionale è ormai al 6,3 per cento, ben al di sopra del tetto fissato al 4,4 per cento. Questo trend ascendente coinvolge tutte le regioni, con picchi particolarmente significativi al Sud, dove la Campania registra un +15,9 per cento, e al Nord, con il Friuli Venezia Giulia che segna un +13,1 per cento.

