I concerti della domenica al Pollini si inaugura con Antonio Vivaldi | La Stravaganza Primo Libro esecuzione integrale
I SOLISTI VENETI — “I CONCERTI DELLA DOMENICA”60ª edizione Padova, Auditorium Pollini19 ottobre ore 11ANTONIO VIVALDI: La Stravaganza (Primo Libro, esecuzione integrale)I Solisti Veneti diretti da Giuliano CarellaConcerto inaugurale, in memoria di Léonard Gianadda.La Sessantesima rassegna de “I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 2 novembre, alle ore 12.00, torna protagonista dei Concerti Aperitivo della domenica mattina l'ENSEMBLE 16032, un gruppo musicale di fiati e pianoforte tutto camoglino che può esibirsi in varie formazioni. I protagonisti, questa volta, sono Kae - facebook.com Vai su Facebook
Padova, “I Solisti Veneti” inaugurano i Concerti della Domenica con "La Stravaganza" di Vivaldi - Padova celebra i 60 anni dei Concerti della Domenica con “I Solisti Veneti” e Vivaldi in memoria di Léonard Gianadda. Scrive nordest24.it
“I Concerti della domenica”, la 60esima edizione delle matinée musicali firmate I Solisti Veneti - Sessant’anni di matinée: I Solisti Veneti tornano all’Auditorium Pollini con sei concerti domenicali, dal 19 ottobre al 30 novembre. Riporta padovaoggi.it