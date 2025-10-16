I colpi al volto il selfie e i coltelli | la violenza di Soncin contro Pamela Il gip | Resti in carcere
Il gip Tommaso Perna ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere, come chiesto dalla procura di Milano, per Gianluca Soncin, accusato della morte di Pamela Genini, che questa mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida del fermo. Il giudice ha riconosciuto il pericolo di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione del reato. L'attuale avvocato ha riferito oggi che in questo momento Soncin " non è in condizioni lucidissime. Ha già provveduto a nominare un avvocato di fiducia con cui deciderà la strategia processuale ". La dinamica La ragazza aveva lasciato Soncin poco tempo prima: si erano conosciuti nel 2024 ma quella storia pare non sia mai stata idilliaca per Genini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
