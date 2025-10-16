I colpi al volto il selfie e i coltelli del killer | la violenza di Soncin contro Pamela E lui non risponde ai pm

Gianluca Soncin, accusato della morte di Pamela Genini, questa mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo. L'attuale avvocato riferisce che in questo momento Soncin " non è in condizioni lucidissime. Ha già provveduto a nominare un avvocato di fiducia con cui deciderà la strategia processuale ". La Procura ha chiesto la convalida del fermo e l'applicazione della misura cautelare in carcere per omicidio pluriaggravato. I reati contestati sono gravi e anche la dinamica dell'omicidio sembra ormai chiara. La ragazza aveva lasciato Soncin poco tempo prima: si erano conosciuti nel 2024 ma quella storia pare non sia mai stata idilliaca per Genini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

