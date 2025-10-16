I codici di Novello Il 12° restauro firmato Amici della Malatestiana

Che sia un bene che appartiene a tutti i cesenati, che l’hanno ereditata direttamente da Malatesta Novello, è ben chiaro all’ Associazione Amici della Malatestiana. Per questo nei suoi 13 anni di vita il sodalizio ha messo in cima ai propri obiettivi la continuità nella cura del meraviglioso contenuto dell’Aula del Nuti (343 codici che vanno dai 500 agli oltre mille anni di vita) investendovi una parte cospicua del proprio bilancio: 20 mila euro, per interventi mirati di restauro a vantaggio di 12 preziosi codici. L’ultimo della serie, appena restaurato attraverso un lavoro lungo e impegnativo e presentato ieri nella Sala Lignea, è un codice del XV secolo, le "Noctes Acticae" di Aulo Gellio, che contiene estratti delle opere di circa 275 autori di molti campi del sapere come grammatica, retorica, etimologia, medicina, filosofia, critica letteraria, storia, scienze, archeologia, diritto e natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

