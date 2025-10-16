I club di A tremano con la pausa delle nazionali | in un anno 35 giocatori finiti ko
L'ultimo è stato Pulisic. I big più colpiti? Quelli delle due milanesi. Stavolta è toccato ai rossoneri, nella passata stagione è stato il turno dell’Inter. A settembre, i nerazzurri avevano perso Calhanoglu. Ma anche le altre squadre non scherzano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
