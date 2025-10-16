I cittadini francesi Cécile Kohler e Jacques Paris sono stati condannati per spionaggio in Iran

Un tribunale iraniano ha condannato Cécile Kohler e Jacques Paris, due sindacalisti di cittadinanza francese, detenuti in Iran dal 2022, a vent’anni di carcere per spionaggio e altri reati. Secondo gli atti, le accuse contro i due imputati includono: spionaggio a favore dei servizi segreti francesi, cospirazione e collusione per commettere crimini contro la sicurezza nazionale, cooperazione di intelligence con il regime di occupazione sionista e complicità nella cooperazione di intelligence con il regime di occupazione sionista. Ad annunciare il verdetto è stata Mizan, l’agenzia stampa iraniana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I cittadini francesi Cécile Kohler e Jacques Paris sono stati condannati per spionaggio in Iran

