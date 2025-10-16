I cittadini denunciano la presenza di pusher in un bar di via Dante la polizia lo chiude per 10 giorni

Ilpiacenza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua l’attività di prevenzione della Polizia, e nello specifico della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza, che ha provveduto ad emettere e notificare nella giornata del 16 ottobre un provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

L'ultima follia, i borseggiatori denunciano i cittadini: "Filmati senza autorizzazione" - A Venezia la presenza dei borseggiatori sembra ormai fuori controllo. Riporta ilgiornale.it

Venezia, paradosso borseggiatori: denunciano i cittadini/ “Ci filmano e fermano senza che siano autorizzati!” - Il paradosso a Venezia dove i borseggiatori stanno iniziando a denunciare quei cittadini che li fermano e li filmano senza averne diritto A Venezia i borseggiatori e le borseggiatrici hanno iniziato a ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Cittadini Denunciano Presenza Pusher