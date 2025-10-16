I cittadini denunciano la presenza di pusher in un bar di via Dante la polizia lo chiude per 10 giorni

Continua l’attività di prevenzione della Polizia, e nello specifico della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza, che ha provveduto ad emettere e notificare nella giornata del 16 ottobre un provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

