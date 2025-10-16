I ‘cighiali educati’ hanno atteso il semaforo verde dei pedoni e poi hanno proseguito la loro marcia | il video da Fabriano diventa virale

Cinque cinghiali hanno attraversato sulle strisce pedonali all’incrocio dell’ospedale Profili di Fabriano. È accaduto ieri pomeriggio, alle 14.16. Gli animali, secondo i testimoni, “ hanno atteso il semaforo verde dei pedoni” e poi “hanno proseguito la loro marcia verso il vicino parco della Pisana”. La scena, ripresa da alcuni passanti e diffusa sui social, ha generato numerose chiamate alle forze dell’ordine. Episodi di questo tipo non sono rari nella zona: “ Non passano settimane senza un avvistamento di ungulati nei pressi del tratto di fiume Giano, a ridosso dell’ospedale ”, spiegano i residenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it