I carri e la musica della street parade tornano a sfilare intorno al centro di Modena

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il terzo anno consecutivo Modena ospiterà la Street Parade, la manifestazione antiproibizionista e pacifista che si concretizzerà in una sfilata di carri con musica a tutto volume, alla quale sono attesi migliaia di giovani. L?appuntamento è per il pomeriggio di sabato 18 ottobre.Come lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

