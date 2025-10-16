I Cameristi della Scala in concerto a Varzo
Sarà la chiesa parrocchiale di Varzo a ospitare l'evento che chiude le celebrazioni del Centenario dell'Expo Italo Svizzera: domenica 19 ottobre, alle ore 21, torneranno in Val d'Ossola i Cameristi della Scala per un concerto di archi dedicato alle Serenate Romantiche di Edvard Grieg, Hugo Wolf e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
