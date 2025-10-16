I bus Atm per Villafranca ripristinati dal Tar ma la battaglia si sposta alla Regione De Luca pronto ad occupare l' assessorato

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono durate 24 ore i disagi per i pendolari di Villafranca Tirrena: dopo un giorno di stop, le corse dell’ATM Messina sono tornate stamani regolarmente in servizio dopo che il Tar di Catania ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Messina, sospendendo il provvedimento con cui la Regione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

