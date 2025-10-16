I bulldozer israeliani demoliscono casa palestinese in Cisgiordania
Al-Mughayyir, 16 ott. (askanews) - I bulldozer israeliani demoliscono una casa di proprietà di palestinesi nel villaggio occupato di Al-Mughayyir, a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Wajih Abu Aliya è il proprietario palestinese della casa demolita dagli israeliani: "La nostra città è circondata su tutti i lati dalla zona C. Non c'è alcun posto dove costruire all'interno della città. I terreni all'interno della città sono assediati. Loro (Israele) non concedono permessi (di costruzione). Se avessero accettato di darci un permesso, lo avremmo ottenuto. I terreni ci appartengono, ma loro non ci danno il permesso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
