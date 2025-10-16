Arezzo, 16 ottobre 2025 – Sono 81 i cosi post laurea offerti dall’Università di Siena per l’anno accademico 2025-2026. Sono 47 i master universitari, 24 di I livello e 23 di II livello. Tra i nuovi corsi attivati: Advanced nursing in anestesia e rianimazione cardio-toraco-vascolare; Tecniche di ecografia cardiaca, polmonare e vascolare; Urgenze toraciche non vascolari; Oncologia mutazionale e biopsia liquida; Gestione chirurgica dei tessuti parodontali e peri-implantari e Chirurgia otologica, del basicranio laterale e degli impianti uditivi, i cui termini sono già scaduti. Oltre ai master sono stati attivati: 4 corsi di perfezionamento, 6 corsi di aggiornamento professionale, 19 corsi di formazione e 5 summer school. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I bandi dell’offerta post laurea dell’Università di Siena