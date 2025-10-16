I 90 anni del liceo Ainis un programma ricco di iniziative per il compleanno
Il liceo Ainis compie 90 anni. E per il compleanno ha deciso di organizzare una serie di iniziative che inizieranno domenica con il concerto del trombettista Fabrizio Bosso al Palacultura e dureranno tutta la stagione. Oggi la presentazione del programma al Comune che prevede un convegno di studi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
