Hugh Jackman e il futuro nel MCU | Wolverine resterà anche dopo Secret Wars?

Deadpool & Wolverine ha fatto il botto, superando il miliardo di dollari al botteghino la scorsa estate. Nonostante l'enorme successo, i Marvel Studios mantengono il riserbo sui piani futuri per il duo mutante. Il presidente Kevin Feige ha parlato genericamente di "discussioni", lasciando i fan in attesa. Le speculazioni, tuttavia, sono intense. Si vocifera che Ryan Reynolds (Deadpool) apparirà in Avengers: Doomsday, un film che vedrà una significativa presenza degli X-Men. Ma cosa ne sarà di Hugh Jackman (Wolverine)? Le ultime indiscrezioni Marvel offrono una visione eccitante sul futuro dell'attore nell'Universo Cinematografico Marvel (MCU).

