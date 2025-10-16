House music al Rama Beach Cafè maxi evento degli Angels of Love in memoria di Ron Carroll
Gli Angels of Love, storica crew napoletana e della scena house italiana, annunciano un “grande evento” dedicato alla memoria di Ron Carroll, dj e vocalist di fama mondiale, voce di alcune celebri hit di Bob Sinclar, scomparso prematuramente nelle scorse settimane. “L’improvvisa e prematura scomparsa di Ron Carroll ci ha motivati ad organizzare un evento in suo onore” spiegano gli Angels of Love, che hanno voluto trasformare il dolore in una celebrazione della musica e dell’energia che Carroll ha sempre rappresentato. L’appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre al Rama Beach Cafè, in Via Marina di Varcaturo 8, Castel Volturno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
SABATO 18 Ottobre GROOVE - House music all night long - facebook.com Vai su Facebook
House music, maxi evento degli Angels of Love in memoria dell’artista Ron Carroll - "L'improvvisa e prematura scomparsa di Ron Carroll, dj di fama mondiale e voce di alcune hit di Bob Sinclair, ci ha motivati ad organizzare un evento in suo onore” spiegano gli Angels of Love, che ann ... Lo riporta napolitoday.it
Al Rama Beach evento in memoria del DJ Frankie Knuckles: il padre dell'house music - 00 del mattino, al Rama Beach Via di Varcaturo, si terrà l’evento dedicato al “Padrino della House Music” Frankie Knuckles. Segnala ilmattino.it
Al Rama Beach di Castelvolturno c'è «Napoli Calls Chicago»: si celebrano i 40 anni della House Music - Festa grande per omaggiare l’House Music e i suoi 40 anni con l’evento «Napoli Calls Chicago». Scrive ilmattino.it