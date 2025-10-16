House music al Rama Beach Cafè maxi evento degli Angels of Love in memoria di Ron Carroll

Gli Angels of Love, storica crew napoletana e della scena house italiana, annunciano un “grande evento” dedicato alla memoria di Ron Carroll, dj e vocalist di fama mondiale, voce di alcune celebri hit di Bob Sinclar, scomparso prematuramente nelle scorse settimane. “L’improvvisa e prematura scomparsa di Ron Carroll ci ha motivati ad organizzare un evento in suo onore” spiegano gli Angels of Love, che hanno voluto trasformare il dolore in una celebrazione della musica e dell’energia che Carroll ha sempre rappresentato. L’appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre al Rama Beach Cafè, in Via Marina di Varcaturo 8, Castel Volturno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it