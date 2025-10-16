Tempo di lettura: 3 minuti I prossimi tre fine settimana di Edenlandia saranno all’insegna del terrore: da Venerdì 17 a domenica 19 ottobre e nei successivi week end fino alla festa di halloween del 2 novembre Edenlandia non sarà più la stessa ma “tranquilli, solo dalle ore 20 all’una di notte. Il manifesto con l’annuncio della chiusura di Edenlandia? Una azzeccata operazione di marketing..” rassicura il patron Gianluca Vorzillo. L’apertura ufficiale di HorrorWorld avverrà Venerdì 17 Ottobre a partire dalle ore 20,00, con i funerali di inaugurazione, un rito oscuro che segnerà l’inizio dell’evento, anticipato sui social da un tetro manifesto funebre ( VEDI FOTO ). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - HorrorWorld: dal 17 ottobre il terrore arriva a Edenlandia